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ИТ Транспорт и связь

ИТ-холдинг Т1 и ЛАНИТ создали первый российский Удостоверяющий центр сертификатов ПИН-клавиатур

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ИТ-холдинг Т1 и ЛАНИТ в рамках совместного предприятия создали первый в России Удостоверяющий центр для подписания сертификатов приватных ключей, используемых ПИН-клавиатурами на устройствах самообслуживания.

ПИН-клавиатура — элемент, который представляет собой металлическую криптографическую клавиатуру, предназначенную для ввода ПИН-кодов, номеров счетов и любой другой числовой информации, требующей повышенной безопасности при хранении и передаче. Прекращение поддержки оборудования иностранными вендорами привело к невозможности реализовать требования платежных систем к безопасности передаваемых персональных данных, в том числе и на аппаратном уровне. Первый российский Удостоверяющий центр позволит банкам загружать ключи в устройства самообслуживания. Важное преимущество этой технологии — совместимость с любым программным обеспечением и ПИН-клавиатурами разных производителей.

Сотрудничество ИТ-холдинга Т1 и ЛАНИТ направлено на развитие проектов в области разработки и производства российских устройств самообслуживания для финансового рынка. Создание первого Удостоверяющего центра является большим шагом к выполнению стратегической задачи по достижению технологического суверенитета. Переход на полностью отечественный стек позволит банковской экосистеме устойчиво функционировать и развиваться, обеспечивая финансовую стабильность страны.

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