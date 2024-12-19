ДТП с тремя машинами произошло на трассе под Сызранью

В четверг, 19 декабря, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В 11:23 на 323 км подъездной дороги от трассы М-5 к Ульяновску столкнулись "Газель", Tayota Camry и Datsun. Пострадавших нет.

На месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области, а также сотрудники Госавтоинспекции и медики.