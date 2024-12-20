На трассе М-5 в страшном ДТП с двумя грузовиками разбилась женщина на легковушке

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В четверг, 19 декабря в Красноярском районе Самарской области на 1058 километре трассы М-5произошло смертельное ДТП: из-за столкновения двух грузовых и легкового автомобиля погибла женщина, сообщает Поисково-спасательная служба региона.

Фото: ГУ МВД по Самарской области