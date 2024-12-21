Два пешехода попали под машины в Самаре

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В пятницу, 20 декабря, в Самаре произошло два ДТП с пешеходами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области