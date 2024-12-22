Водитель фуры погиб в аварии на трассе М-5 в Самарской области

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В воскресенье, 22 декабря, в Исаклинском районе Самарской области произошло ДТП с тремя грузовиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"