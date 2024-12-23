Один человек погиб и четверо пострадали из-за неудачного обгона на трассе в Самарской области

В воскресенье, 22 декабря, в Алексеевском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 21:45 23-летний водитель Kia Rio на ул. 100 км автодороги М-5 при обгоне на встречной полосе столкнулся с Lada Granta под управлением 63-летнего мужчины.

В результате водитель Lada погиб на месте. Второго автомобилиста, а также его пассажирок 19 и 25 лет госпитализировали. Кроме того, разовая медицинская помощь потребовалась 28-летнему пассажиру.