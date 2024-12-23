В Самарской области юный водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими

В воскресенье, 22 декабря, в Октябрьске три человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 3:10 19-летний водитель ВАЗ-2109 ехал по ул. Ленина. В районе дома № 129 он не выбрал безопасную скорость, съехал с дороги и врезался в припаркованную Lada Priora, дорожный знак и дерево.

В результате с травмами госпитализировали водителя и двух его пассажиров 17 и 16 лет.