В Богатовском районе женщина на авто столкнулась с поездом

В понедельник, 23 декабря, около села Ивановка Богатовского района женщина за рулем легкового автомобиля столкнулась с поездом.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. По их данным, в аварии пострадала только водитель, которая передана медикам. Погибших нет.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.