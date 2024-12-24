Автобус и две легковушки столкнулись на трассе М-5 под Самарой

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Во вторник, 24 декабря, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области