На самарской овощебазе грузовик на заднем ходу случайно сбил женщину

Во вторник, 24 декабря, в 13:00 на одной из овощебаз на ул. Олимпийской в Кировском районе произошло ДТП, в котором пострадала 46-летняя женщина, передает ГУ МВД по Самарской области.

"58-летний водитель, управляя грузовиком ВИС 2347, двигался задним ходом по прилегающей территории овощной базы № 3 и, в районе дома № 68 "А" по ул. Олимпийская, наехал на 46-летнюю женщину, которая стояла на проезжей части прилегающей территории", - отмечается в сообщении.

С места происшествия женщина доставлена в медучреждение, ей назначено амбулаторное лечение.