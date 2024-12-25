В Красноармейском районе водитель протаранил забор и стену жилого дома

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Во вторник, 24 декабря, в 15:40 в Красноармейском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал водитель, не справившийся с управлением и въехавший сначала в металлический забор, а затем в частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области