В Самаре женщина пострадала в ДТП у пересечения Демократической и Ташкентской

В среду, 25 декабря, в Самаре на ул. Демократической произошло ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 9:45 74-летний водитель Hyundai в районе ул. Ташкентской не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota под управлением женщины.

В результате автомобилистку доставили в больницу с травмами.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.