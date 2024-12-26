В Тольятти пожилая женщина попала под колеса авто, переходя дорогу

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В среду, 25 декабря, в 7:20 в Тольятти под колеса автомобиля угодила 56-летняя женщина, переходившая дорогу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области