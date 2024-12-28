В Сызрани столкнулись три автомобиля, пострадал ребенок

В пятницу, 27 декабря, в Сызрани произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В пятницу, 27 декабря, в Сызрани произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло в 19:20 час. в Сызрани.

По данным правоохранителей, авария произошла в 19:20 в районе дома №54 пр. 50-летия Октября. При проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог водитель автомобиля Volkswagen не уступил дорогу автомашине EXEED, пользующейся преимущественным правом проезда перекрестка, и столкнулся с ней. Затем немецкая иномарка изменила траекторию движения и наехала на стоящий автомобиль Kia.

С места происшествия в медучреждение доставлен семилетний пассажир Volkswagen, ему назначено амбулаторное лечение.