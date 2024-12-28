В Сызрани столкнулись три автомобиля, пострадал ребенок

В пятницу, 27 декабря, в Сызрани произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В пятницу, 27 декабря, в Сызрани произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло в 19:20 час. в Сызрани.
По данным правоохранителей, авария произошла в 19:20 в районе дома №54 пр. 50-летия Октября. При проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог водитель автомобиля Volkswagen не уступил дорогу автомашине EXEED, пользующейся преимущественным правом проезда перекрестка, и столкнулся с ней. Затем немецкая иномарка изменила траекторию движения и наехала на стоящий автомобиль Kia.
С места происшествия в медучреждение доставлен семилетний пассажир Volkswagen, ему назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.