Водитель легковушки пострадал в крупном ДТП под Сызранью

В субботу, 28 декабря, в 9:10 в Сызранском районе 36-летний водитель ВАЗ-2101 на 32 км дороге "Сызрань - Шигоны - В.Утес" при неблагоприятных погодных условиях допустил неуправляемый занос своего автомобиля с последующим столкновением со встречной Lada Kalina, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Затем автомобиль ВАЗ-2101 продолжил движение и столкнулся еще с одной Lada Kalina, за рулем которого был 23-летний водитель, которому после ДТП была оказана разовая медицинская помощь.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Также на месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО 37.