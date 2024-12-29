В Кошкинском районе пожилой водитель попал под колеса КамАЗа

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В субботу, 28 декабря, в 6:05 в Кошкинском районе Самарской области столкнулись Honda Civic Aerodeck и КамАЗ, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Медицинская помощь потребовалась водителю универсала.

Фото: ГУ МВД по Самарской области