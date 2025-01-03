В Сызрани погиб водитель опрокинувшегося в реку автомобиля

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 3 января, в Сызрани 36-летний водитель автомобиля Lada Granta у дома 52 по ул. Кирпичной не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием в реку Крымза, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области