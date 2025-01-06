Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП под Чапаевском

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В воскресенье, 5 января, в 10:56 на 54-м км дороги "Самара-Волгоград" в районе Чапаевска столкнулись автомобили Hyundai и Renault, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: МЧС России