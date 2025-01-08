Под Самарой два человека погибли в лобовом столкновении с фурой, груженой шампанским

В среду, 8 января, в 10:55 на автодороге Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" 35-летний водитель на ВАЗ-2199 выехал на "встречку", где столкнулся с грузовиком Sitrak, перевозившим игристое вино, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте ДТП до приезда "скорой".
Госавтоинспекторы организовали регулирование движение на месте ДТП. На месте работали также спасатели. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.