Под Самарой пострадал пассажир съехавшей в кювет легковушки

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В четверг, 9 января, на на дороге Кинель — Богатое в Самарской области произошло ДТП. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"