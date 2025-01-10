Два человека пострадали в ДТП с грузовиком и легковушкой на трассе М-5 под Самарой

В пятницу, 10 января, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

На 1012 км трассы М-5, в районе развилки с дорогой Курумоч - Новый Буян столкнулись большегруз и легковушка. В результате пострадали водитель и пассажир легковушки. Их госпитализировали.

Аварийно-спасательные работы проводили сотрудники ПСО №46. Также на месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и медики.