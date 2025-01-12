В пос. Управленческий "Москвич" сбил пешехода

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В субботу, 11 января, в пос. Управленческий автомобиль "Москвич" сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области