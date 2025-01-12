В ДТП на перекрестке улиц Карбышева и Гагарина в Самаре пострадал человек

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В воскресенье, 12 января, в Самаре столкнулись автомобили "Нива" и Ford Focus, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области