Четыре человека пострадали в аварии с автобусом под Самарой

В понедельник, 13 января, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с автобусом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 13:40 на 81 км трассы Самара — Волгоград 56-летний водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗ Next под управлением 63-летнего мужчины. От удара автобус съехал в левый кювет.

В аварии пострадали четверо пассажиров автобуса (всего не нем было пять человек).

Из-за ДТП оказалось частично перекрыто движение.