Водитель Renault опрокинул "Газель" на трассе в Самарской области

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В понедельник, 13 января, в Красноармейском районе Самарской области в ДТП попал 42-летний водитель Renault Duster. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области