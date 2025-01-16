Пешеход погиб под колесами Chevrolet на трассе в Самарской области

В среду, 15 января, в Борском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:00 20-летний водитель Chevrolet Cruze на 47 км дороги Отрадный — Богатое — Борское в условиях снегопада сбил 43-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении.

В результате пешеход скончался на месте до приезда "скорой помощи".