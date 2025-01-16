Три человека пострадали в ДТП в Новокуйбышевске

В среду, 15 января, в Новокуйбышевске в ДТП пострадало несколько человек, в том числе подросток. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 7:50 18-летний парень на Renault Logan двигался по ул. Миронова. В районе дома № 22 он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Lada Vesta под управлением 38-летней женщины, которая поворачивала налево на ул. Гагарина.

В аварии пострадали трое: автомобилистка, ее 16-летний пассажир и 66-летняя пассажирка, последнюю госпитализировали.