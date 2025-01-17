Три человека пострадали при столкновении Lada Priora и "четырнадцатой" в Самарской области

В четверг, 16 января, в Алексеевском районе Самарской области три человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 10:15 52-летний водитель ВАЗ-211440 на 52 км дороги Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora под управлением 70-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель Priora, его 70-летняя пассажирка, а также 38-летняя пассажирка "четырнадцатой". Всех их госпитализировали.