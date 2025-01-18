В Тольятти женщина на Nissan въехала в столб, пострадала девочка

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В пятницу, 17 января, в 19:20 в Тольятти 44-летняя женщина на Nissan Note на Ягодинском шоссе допустила съезд с дороги и въехала в световую опору.

Фото: ГУ МВД по Самарской области