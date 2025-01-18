В Самаре под колеса Lada попал ребенок

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В пятницу, 17 января, в 18:30 41-летний водитель Lada Vesta напротив дома 183 по ул. Цеховой наехал на 13-летнего ребенка, который переходил проезжую часть по линии тротуара.

Фото: ГУ МВД по Самарской области