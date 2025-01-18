Под Тольятти пострадавших в ДТП из машин извлекали спасатели

В субботу, 18 января, в с. Подстепки Ставропольского района около магазина "Миндаль" столкнулись три легковых автомобиля и для деблокирования пострадавших требовалась помощь спасателей, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.

В 17:11 дежурная смена ПСО г. Тольятти приступила к работе. Используя гидравлический инструмент, спасатели деблокировали четырех пострадавших из аварийного автомобиля и транспортировали их до машины "скорой помощи".

В 18:10 спасательные работы на месте происшествия были окончены.

На месте данного ДТП также работали специалисты ПСО 30 противопожарной службы Самарской области.