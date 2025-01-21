На ул. Гагарина водитель врезался в столб, пытаясь справиться с управлением

В понедельник вечером, 20 января, в 21:58 на ул. Гагарина в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали 26-летний парень и его 22-летняя пассажир, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

26-летний водитель за рулем Hyundai Elantra, двигался по ул. Гагарина в направлении Московского шоссе. Возле дома № 6 он не смог справиться с управлением автомобиля и врезался в световую опору.

И ему, и его 22-летней спутнице, сидящей на пассажирском сидении, потребовалась медицинская помочь. Врачи назначили амбулаторное лечение.