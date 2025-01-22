Женщина пострадала в ДТП с участием Toyota Land Cruiser в Самаре

Во вторник, 21 января, в 12:00 в Самаре участником ДТП стал 77-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, ехавший по ул. Утевской в направлении ул. Уральской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, в районе дома № 1к.1 по ул. Утевской он не обеспечил безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, и врезался в Toyota RAW 4 под управлением 23-летнего водителя, который стоял на "красный". От удара Toyota RAW 4 отбросило на впереди стоящую попутную Lada Largus.
В ДТП пострадала 37-летняя пассажирка автомобиля Toyota RAW 4. Ее доставили на "скорой" в больницу, а затем отпустили домой.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!