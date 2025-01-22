Женщина пострадала в ДТП с участием Toyota Land Cruiser в Самаре

Во вторник, 21 января, в 12:00 в Самаре участником ДТП стал 77-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, ехавший по ул. Утевской в направлении ул. Уральской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, в районе дома № 1к.1 по ул. Утевской он не обеспечил безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, и врезался в Toyota RAW 4 под управлением 23-летнего водителя, который стоял на "красный". От удара Toyota RAW 4 отбросило на впереди стоящую попутную Lada Largus.

В ДТП пострадала 37-летняя пассажирка автомобиля Toyota RAW 4. Ее доставили на "скорой" в больницу, а затем отпустили домой.