На Московском шоссе пожилая женщина на авто пострадала, врезавшись во встречный автомобиль

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Во вторник, 21 января, в 18:27 на Московском шоссе в Самаре произошло ДТП, в котором пострадала 64-летняя водитель Hyundai Solaris. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области