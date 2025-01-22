В Самаре в реанимацию попала 77-летняя женщина, угодившая под колеса пьяного водителя

Во вторник, 21 января, в 16:00 в Самаре в ДТП пострадала пожилая женщина, переходившая дорогу в неположенном месте. Ее сбил пьяный водитель, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным правоохранителей, 44-летний водитель в состоянии алкогольного направления двигался по ул. Гагарина в направлении ул. Карбышева. Напротив дома № 95 он сбил 77-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном для перехода месте.
При ДТП пешеход получила телесные повреждения и с места аварии была доставлена на "скорой" в лечебное учреждение, после чего ее направили в реанимацию.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!