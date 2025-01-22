В Самаре в реанимацию попала 77-летняя женщина, угодившая под колеса пьяного водителя

Во вторник, 21 января, в 16:00 в Самаре в ДТП пострадала пожилая женщина, переходившая дорогу в неположенном месте. Ее сбил пьяный водитель, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, 44-летний водитель в состоянии алкогольного направления двигался по ул. Гагарина в направлении ул. Карбышева. Напротив дома № 95 он сбил 77-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

При ДТП пешеход получила телесные повреждения и с места аварии была доставлена на "скорой" в лечебное учреждение, после чего ее направили в реанимацию.