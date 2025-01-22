На ул. Гагарина девушку, переходившую на красный, сбила машина

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Во вторник, 21 января, в 19:34 в Самаре под колеса автомобиля угодила 15-летняя девушка, переходившая дорогу на красный сигнал светофора.Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области