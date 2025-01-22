Два человека госпитализированы после ДТП с грузовиком и легковушкой в Красноармейском районе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 22 января, в 9:06 на 85-м км трассы Р-229 Самара — Пугачев –Энгельс — Волгоград в Красноармейском районе произошло встречное столкновение автомобилей КамАЗ и Lada Granta, сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"