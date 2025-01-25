В Самарской области 19-летний водитель "десятки" сбил женщину на пешеходном переходе

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В пятницу, 24 января, в Сергиевском районе Самарской области пешеход пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области