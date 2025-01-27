В Самарской области опрокинулась фура на трассе М-5

В понедельник, 27 января, в Камышлинском районе Самарской области произошло ДТП с большегрузом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

На 1160 км трассы М-5 водитель большегрузом Scania съехал в кювет, где машина опрокинулась. В результате водитель пострадал, его доставили в больницу.

Предположительно, причиной ДТП могло стать то, что у встречного Sitrak отлетело колесо прицепа, и пострадавший пытался уйти от столкновения.

На месте происшествия работали сотрудники ПСЧ 120 филиала ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".