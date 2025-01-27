В Самаре на ул. Ставропольской трамвай столкнулся с такси

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В понедельник, 27 января, в Самаре около 18:40 на пересечении улиц Ставропольской и Майской произошло столкновение трамвая, следовавшего по маршруту № 13, и автомобиля такси.

Фото: Волга Ньюс