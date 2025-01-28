В Кинель-Черкасском районе в ДТП пострадали три человека, включая подростка

Во вторник, 28 января, в Кинель-Черкасском районе на 84-м км трассы Самара-Бугуруслан произошла авария, в которой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, водитель за рулем Lada Kalina двигался со стороны Бугуруслана. В пути он выехал на "встречку" в разрешенном месте, но врезался в Lada Granta.

"В настоящее время известно о трех пострадавших пассажирах: один находился в Lada Kalina и двое — в Lada Granta, включая 13-летнего подростка", — отмечается в сообщении.

Силами ПСО 39 противопожарной службы Самарской области проводились аварийно-спасательные работы.