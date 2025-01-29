На Заводском шоссе водитель иномарки сбил насмерть женщину и сбежал

В среду, 29 января, в 6:40 на Заводском шоссе в Самаре произошло смертельное ДТП, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Водитель за рулем (предположительно) Chevrolet Lacetti двигался в направлении ул. Авроры. Напротив дома №3 на Заводском шоссе он сбил 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу. Прохожая скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель скрылся с места происшествия.

Правоохранители обращаются к очевидцам: "Если у вас есть информация по данному факту, незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или по телефонам 102, 8(846)921-78-78".