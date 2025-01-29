На Заводском шоссе водитель иномарки сбил насмерть женщину и сбежал

В среду, 29 января, в 6:40 на Заводском шоссе в Самаре произошло смертельное ДТП, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Водитель за рулем (предположительно) Chevrolet Lacetti двигался в направлении ул. Авроры. Напротив дома №3 на Заводском шоссе он сбил 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу. Прохожая скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
Водитель скрылся с места происшествия.
Правоохранители обращаются к очевидцам: "Если у вас есть информация по данному факту, незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или по телефонам 102, 8(846)921-78-78".
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!