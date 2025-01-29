Трехлетняя девочка пострадала в опрокинувшейся машине в Самарской области

Во вторник, 28 января, в Борском районе Самарской области маленький ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 9:45 38-летняя женщина ехала на Nissan Terrano по трассе Борское - Таволжанка. В условиях снегопада на 11 км дороги она не справившись с управлением и съехала в кювет. Затем машина опрокинулась.

В аварии пострадали автомобилистка и ее трехлетняя пассажирка.