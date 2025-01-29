В Самаре пять машин столкнулись на ул. Полтавской

Во вторник, 28 января, в Самаре произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 9:57 41-летний водитель Lada Vesta двигался по ул. Полтавской в направлении 2-го Южного проезда. Напротив дома №28 он не выбрал безопасную скорость и столкнулся с остановившимся перед светофором Hyundai Solaris под управлением 57-летнего мужчины. От удара Lada отбросило на фургон ГАЗ-2170, а иномарку - на дорожное ограждение и Chevrolet Cobalt. Chevrolet же от удара отлетел на Changan CS 55.
В аварии пострадали водитель Hyundai и его 42-летний пассажир.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!