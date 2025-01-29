В Самаре пять машин столкнулись на ул. Полтавской

Во вторник, 28 января, в Самаре произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 9:57 41-летний водитель Lada Vesta двигался по ул. Полтавской в направлении 2-го Южного проезда. Напротив дома №28 он не выбрал безопасную скорость и столкнулся с остановившимся перед светофором Hyundai Solaris под управлением 57-летнего мужчины. От удара Lada отбросило на фургон ГАЗ-2170, а иномарку - на дорожное ограждение и Chevrolet Cobalt. Chevrolet же от удара отлетел на Changan CS 55.

В аварии пострадали водитель Hyundai и его 42-летний пассажир.