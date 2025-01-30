В Самарской области двое маленьких детей пострадали в ДТП

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В четверг, 30 января, в Нефтегорском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области