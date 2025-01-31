В Самаре водитель фуры сбил 9-летнюю девочку

В четверг, 30 января, в 18:40 в Промышленном районе Самары под колеса грузовика попала 9-летняя девочка, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что 48-летний водитель грузовика Scania p114 ехал по ул. Демократической. Поворачивая направо, на ул. Георгия Димитрова (в направлении ул. Солнечной) напротив дома №129 он сбил 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на "зеленый", справа налево по ходу движения транспортного средства.

С места происшествия ребенок попал в больницу, где ему было назначено амбулаторное лечение.