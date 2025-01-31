В Самаре водитель фуры сбил 9-летнюю девочку

В четверг, 30 января, в 18:40 в Промышленном районе Самары под колеса грузовика попала 9-летняя девочка, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что 48-летний водитель грузовика Scania p114 ехал по ул. Демократической. Поворачивая направо, на ул. Георгия Димитрова (в направлении ул. Солнечной) напротив дома №129 он сбил 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на "зеленый", справа налево по ходу движения транспортного средства.
С места происшествия ребенок попал в больницу, где ему было назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!