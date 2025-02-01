Водитель Lada Priora на Московском шоссе в Самаре сбил пешехода

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В пятницу, 31 января, около 18:20 в Самаре 25-летний водитель Lada Priora на Московском шоссе сбил мужчину.

Фото: ГУ МВД по Самарской области