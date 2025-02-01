В Самаре автомобиль каршеринга протаранил несколько машин и перевернулся

В пятницу, 31 января, в Кировском районе Самары около 9:45 24-летний водитель на Hyundai Solaris на ул. Мирной выехал на обочину по ходу своего движения и допустил наезд на припаркованные автомобили Renault Logan и Chevrolet Cruze.

После этого седан отбросило на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошел наезд на припаркованный Lada Largus.

Водитель доставлен в больницу, где ему рекомендовано амбулаторное лечение, сообщает облГлавк.