В Тольятти автобус сбил девочку на переходе

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В субботу, 1 февраля, около 11:00 в Центральном районе Тольятти 53-летняя водитель, управлявшая маршрутным автобусом МАЗ, возле дома № 170 по ул. Мира сбила 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: ГУ МВД по Самарской области