В Самаре водитель, отказавшийся от медосвидетельствования, спровоцировал ДТП с тремя машинами и двумя пострадавшими

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В субботу, 1 февраля, в 19:40 на Московском шоссе 41-летний водитель HAVAL F7x допустил наезд на стоящий в плотном потоке седан Datsun on-DO, который по инерции наехал на впереди стоящий автомобиль Renault Logan.

Фото: ГУ МВД по Самарской области